Париж, 13 марта, 2025, 00:47 — ИА Регнум. Около 15 стран выразили готовность участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины. Такое заявление сделал на пресс-конференции глав оборонных ведомств Франции, Германии, Польши, Италии и Британии министр обороны Франции Себастьян Лекорню 12 марта в Париже.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

«Мы подвели итоги первой встречи глав генштабов стран-волонтёров, которые обсудили гарантии безопасности для Украины. Вырисовывается масштабный консенсус. Порядка 15 государств заинтересованы в продолжении этого процесса», — сказал Лекорню.

Глава ведомства добавил, что также обсуждаются вопросы безопасности в Черном море, на украинских АЭС и другие вопросы, которые станут предметом углубленных дискуссий.

Кроме того, Лекорню подчеркнул, что «первой гарантией безопасности» остается киевская армия, поэтому «вопрос помощи Украине и использования замороженных активов РФ» продолжает активно обсуждаться.

Как сообщало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон вместе с другими лидерами Европейского союза могут попытаться сорвать мирное урегулирование украинского конфликта, устроив провокации. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Власти Франции не поддерживают идею конфискации российских активов, заявила официальный представитель правительства страны Софи Прима.

Создать зону безопасности вдоль государственной границы России предложил президент Владимир Путин. Об этом зашла речь 12 марта в ходе посещения российским лидером пункта управления курской группировкой войск.