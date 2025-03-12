Благовещенск, 13 марта, 2025, 00:28 — ИА Регнум. В Благовещенске при пожаре в административном здании погибли пять человек, ещё трое пострадали. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба МЧС России.

Dave Hogg Пожар

В ведомстве уточнили, что возгорание возникло в помещении на улице Чайковского.

«Огнеборцы МЧС России спасли десять человек, из которых трое пострадали. К сожалению, погибли пять человек», — указала пресс-служба в Telegram-канале.

На месте происшествия работали 11 единиц техники и 40 специалистов. Пожар ликвидировали на площади 180 кв. м.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта четыре человека погибли в результате пожара в тепличном комплексе в Чеховском городском округе Московской области. Возгорание произошло в деревне Высоково. Площадь пожара составила 1050 кв. м. В ликвидации пожара участвовали 22 человека и семь единиц спецтехники. Причина возгорания и личности погибших устанавливаются.

В январе четыре человека погибли в результате пожара в деревянном доме в городе Свободном Амурской области.