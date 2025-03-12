Москва, 13 марта, 2025, 00:09 — ИА Регнум. Для киевского режима настали плохие времена на фоне отступления ВСУ в Курской области. Об этом 12 марта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«В переводе на русский: для киевского режима дело — труба, суджанская труба», — отметила дипломат в Telegram-канале.

Таким образом Захарова прокомментировала слова главкома ВСУ Александра Сырского о том, что украинские войска совершают в Курской области манёвры на более выгодные рубежи.

Как сообщало ИА Регнум, 12 марта в ходе совещания на одном из пунктов управления курской группировкой начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российские войска перешли из курского приграничья в Сумскую область. Операция по уничтожению вражеских подразделений в Курской области продолжается. ВС РФ изолировали группировку вклинения ВСУ, уточнил глава Генштаба.

Также Путину доложили детали операции «Поток» в Судже. Для противника проникновение российских военных по трубе в тыл ВСУ под Суджей стало неожиданной операцией, сообщил Герасимов, отметив особо отличившиеся подразделения. Президент России поблагодарил все подразделения, освобождающие Курскую область, за проделанную работу.

По словам Герасимова, группировка ВСУ в Курской области окружена и изолирована, идёт её планомерное уничтожение.