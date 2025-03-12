Вашингтон, 13 марта, 2025, 00:02 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил журналистам, что предложенная США договоренность о прекращении огня на Украине «имеет для России смысл».

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

У президента спросили, как он оценивает шанс на получение согласия о перемирии с российской стороны.

«У меня нет оценок, я не говорю категориями шанса. Думаю, это имеет смысл для России, но и много с обратной стороны», — ответил Трамп.

При этом американский лидер признал, что «ситуация остаётся очень сложной».

Как сообщало ИА Регнум, спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф в ходе визита в Москву собирается уговорить Россию подписать соглашение о временном прекращении огня, заявила 12 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

12 марта вице-президент США Джей Ди Вэнс анонсировал проведение очных и телефонных контактов с Россией по урегулированию украинского конфликта. Он также заявил о «благоприятном положении», сложившемся после того, как Киев согласился на временное прекращение огня.

Представители Украины в ходе переговоров 11 марта в Саудовской Аравии выразили готовность согласиться на 30-дневное прекращение огня. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон ждёт ответа Москвы по данному вопросу и надеется, что он будет положительным. Трамп также выразил надежду, что Владимир Путин в ближайшие дни согласится на временное прекращение боевых действий на Украине.

Россия готова к переговорам по разрешению конфликта на Украине, однако целью их должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие, подчёркивал Владимир Путин. По словам главы государства, для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официальное признание новых территориальных реалий — возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, Путин указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО, а на контролируемой Киевом территории должны быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан.