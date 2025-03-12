Волгоград, 12 марта, 2025, 23:45 — ИА Регнум. Ночью 12 марта в аэропорту Волгограда были введены временные ограничения на прилёт и вылет самолётов. Об этом сообщили в Росавиации.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации представителя ведомства Артёма Кореняко, ограничения ввели в 23:10 мск.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — пояснили в Росавиации.

Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС, добавил Кореняко.

Как сообщало ИА Регнум, работу аэропортов в Калуге и Саратове ограничили вечером 12 марта. В аэропорту Калуги ограничения были введены в 21:12 мск, в Саратове — в 22:30 мск.

Ограничения на работу шести аэропортов вводили 11 марта на фоне массированного налета украинских беспилотников на Московский регион. В 04:24 мск прием и отправку рейсов приостановил аэропорт Жуковский, в 04:40 — аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково, а также нижегородский аэропорт Стригино, в 05:15 мск — ярославский аэропорт Туношна. Все воздушные гавани спустя время вернулись к нормальному режиму работы.