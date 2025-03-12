Воронеж, 12 марта, 2025, 23:43 — ИА Регнум. В Воронежской области вечером 12 марта отразили атаку нескольких беспилотников ВСУ. На месте повреждения одного из объектов инфраструктуры возник пожар. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«По уточнённым данным, при повреждении одного объекта инфраструктуры произошёл пожар. Пострадавших нет», — указал глава области в Telegram-канале.

На месте происшествия работают оперативные службы. Гусев отметил, что повреждение второго объекта инфраструктуры не подтвердилось. Опасность атаки беспилотников в Воронежской области сохраняется, заключил губернатор.

Позже Гусев сообщил, пожар на объекте инфраструктуры удалось оперативно потушить. Никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 12 марта с 20:00 до 22:30 мск российские силы ПВО перехватили и уничтожили по пять беспилотников ВСУ над территорией Брянской и Ростовской областей, три дрона — над Калужской, ещё один в Белгородской области.

Ночью 12 марта силы ПВО уничтожили 21 вражеский беспилотник над регионами России.

В ночь на 11 марта средства ПВО сбили свыше 330 украинских беспилотников над территорией десяти регионов России. Наиболее массированному налёту подверглась Курская область — там сбили 126 беспилотников. 91 БПЛА перехватили над Московской областью. Ещё 38 дронов сбили над Брянской областью, 25 — над Белгородской, 22 — над Рязанской, десять — над Калужской, по восемь — над Липецкой и Орловской областями. Шесть БПЛА нейтрализовали над Воронежской областью, еще три — над Нижегородской.