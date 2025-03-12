Ростов-на-Дону, 12 марта, 2025, 23:36 — ИА Регнум. В Ростовской области после падения обломков сбитого беспилотника ВСУ пожар возник на промышленном объекте в хуторе Калининский Шолоховского района. Об этом в Telegram-канале 12 марта сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

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Он уточнил, что для тушения ландшафтного пожара на место выехали дежурные пожарные расчеты. По предварительной информации, пострадавших среди сотрудников промышленного объекта нет.

Ранее Минобороны сообщило, что вечером 12 марта над Ростовской областью силы ПВО уничтожили пять вражеских дронов.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 12 марта силы ПВО уничтожили 21 вражеский беспилотник над регионами России.

В ночь на 11 марта средства ПВО сбили 337 украинских беспилотников над десятью регионами России. 91 БПЛА перехватили над Московской областью. Наиболее массированному налёту подверглась Курская область — там сбили 126 беспилотников.