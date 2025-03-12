Брянск, 12 марта, 2025, 23:27 — ИА Регнум. В российских регионах вечером 12 марта за два с половиной часа было уничтожено 14 беспилотников противника. Об этом сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум

С 20:00 до 22:30 мск силы ПВО перехватили и уничтожили по пять беспилотников ВСУ над территорией Брянской и Ростовской областей, три дрона — над Калужской, еще один в Белгородской области.

Других подробностей о последствиях на земле от упавших обломков БПЛА не сообщается.

Как передавало ИА Регнум, российские бойцы за сутки в зоне спецоперации поразили цеха изготовления, места хранения и места запуска беспилотников ВСУ в 152 районах.

8 марта российские военные нанесли удары по военным аэродромам и объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.

26 февраля ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и складов с беспилотниками ВСУ. Также был нанесён удар по скоплениям живой силы и техники противника.

В ночь на 12 марта силы ПВО уничтожили 21 вражеский беспилотник над регионами России.