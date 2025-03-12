Курск, 12 марта, 2025, 23:22 — ИА Регнум. Слова благодарности в адрес руководства Генерального штаба Вооружённых сил России и всех отличившихся подразделений при освобождении Курской области от ВСУ выразил 12 марта президент Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

Глава государства в ходе посещения пункта управления курской группировкой войск указал, что ранее начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов неоднократно отмечал некоторые особо проявившие себя подразделения.

«Я хочу назвать те, которые у меня на слуху. Это 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, 106-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, 11-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада и 83-я гвардейская десантно-штурмовая бригада, 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк седьмой десантно-штурмовой дивизии, 155-я гвардейская отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, 177-й гвардейский отдельный полк морской пехоты Каспийской флотилии, 34-я гвардейская мотострелковая бригада… 22-й мотострелковый полк 72-й мотострелковой дивизии, 1220-й мотострелковый полк третьей мотострелковой дивизии и уже прозвучавший здесь спецназ «Ахмат», добровольческое формирование «Ветераны», которые отличились особой дерзостью и эффективностью», — уточнил Путин.

В завершение российский лидер обратился и ко всем другим участникам спецоперации, также поблагодарив их за проделанную работу.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные на линии боевого соприкосновения не подведут и будут сражаться до победы России, выразил уверенность Путин, общаясь 6 марта с женщинами-участницами и ветеранами спецоперации, женами и матерями бойцов, а также сотрудницами фонда «Защитники Отечества».

Российские офицеры являются опорой страны, и специальная военная операция это подтвердила, подчеркнул Владимир Путин. Также президент выступил за создание отдельного направления поддержки участников спецоперации в рамках программы социального контракта.

Путин 12 марта поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ в Курской области и полностью освободить регион. Кроме того, глава государства предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы РФ.