Наемники не подпадают под конвенцию об обращении с пленными — Путин
Путин: иностранные наемники не подпадают под конвенцию об обращении с пленными
Курск, 12 марта, 2025, 23:16 — ИА Регнум. Иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин 12 марта во время совещания на одном из пунктов управления курской группировкой.
«Иностранные наемники не попадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными», — подчеркнул президент.
Территорию Курской области в ближайшие дни необходимо полностью освободить от противника, заявил Владимир Путин.
Как сообщало ИА Регнум, суд приговорил к 19 годам лишения свободы наемника из Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), которого взяли в плен в приграничных районах Курской области.
В сентябре 2024 года американского наемника Майкла Пола Малдонадо, воевавшего на стороне ВСУ, заочно приговорили к 14 годам заключения. В конце июля в России заочно осудили наемников из Грузии и Латвии, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе на стороне киевского режима. Гражданин Грузии Шота Деметрашвили был приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 14 лет, а гражданин Латвии Аниньш Атварс — к заочному наказанию в виде 13 лет лишения свободы.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 3 марта рассказал, что в рядах украинских формирований против России воюют свыше 3,3 тыс. наемников. Он уточнил, что против 871 наемника на основании собранных доказательств были вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых, ещё 652 наемника объявили в международный розыск.