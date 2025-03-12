Калуга, 12 марта, 2025, 23:10 — ИА Регнум. Работу аэропортов в Калуге и Саратове ограничили вечером 12 марта, сообщили в Росавиации.

Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Пресс-секретарь ведомства Артём Кореняко уточнил, что ограничения на прием и вылеты гражданских судов в аэропорту Калуги были введены в 21:12 мск. Работу воздушной гавани в Саратове ограничили в 22:30 мск.

Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщало ИА Регнум, ограничения на работу шести аэропортов вводили 11 марта на фоне массированного налета украинских беспилотников на Московский регион. В 04:24 мск прием и отправку рейсов приостановил аэропорт Жуковский, в 04:40 мск — аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково, а также нижегородский аэропорт Стригино, в 05:15 мск — ярославский аэропорт Туношна. Все воздушные гавани спустя время вернулись к нормальному режиму работы.