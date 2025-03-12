Курск, 12 марта, 2025, 23:02 — ИА Регнум. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Об этом сообщил президенту РФ Владимиру Путину 12 марта в ходе совещания на одном из пунктов управления курской группировкой начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Алексей Коновалов/ТАСС

По словам Герасимова, операция по уничтожению вражеских подразделений в Курской области продолжается. ВС РФ изолировала группировку вклинения ВСУ.

«Идет ее планомерное уничтожение. На отдельных направлениях российские подразделения перешли госграницу и вышли в Сумскую область, где продолжают уничтожение резервов противника и расширяют зоны безопасности», — доложил Герасимов Верховному главнокомандующему.

Ранее начальник Генштаба сообщил, что ВС РФ освободили более 86% от площади, ранее занятой украинскими военными в Курской области.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ находятся в крайне сложной ситуации в Курской области, в то время как российские военнослужащие на грани «полного триумфа», признал польский генерал Богуслав Пацек.

Владимир Путин поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ в Курской области и полностью освободить регион.

Президент РФ 12 марта провёл совещание на одном из пунктов управления курской группировкой ВС РФ.