Курск, 12 марта, 2025, 22:58 — ИА Регнум. Операция по проникновению российских военных по трубе в тыл ВСУ под Суджей стала неожиданной для противника. Действия штурмовиков привели к свёртыванию обороны ВСУ и наступлению российских войск в Курской области, заявил 12 марта начальник Генштаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Алексей Коновалов/ТАСС

В докладе президенту России Владимиру Путину на пункте управления группировки войск «Курск» Герасимов особо отметил героические действия сводного штурмового подразделения, добровольческого отряда ветеранов, а также личного состава, которые входили в отряд штурмовой сводный, 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го мотострелкового полка, отряда специального значения «Ахмат».

«Штурмовики этого сводного формирования численностью более 600 человек, используя трубу газотранспортной системы, преодолели внутри неё расстояние около 15 километров и вышли в глубине боевых порядков группировки Вооружённых сил Украины. Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области», — добавил Герасимов.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов обнародовал в Telegram-канале свой разговор с бойцами перед началом операции «Поток», которые проползли несколько километров по газовой магистрали в тыл ВСУ в Суджанском районе. По словам Алаудинова, уникальная операция войдёт не только в учебные пособия для спецслужб, но и в учебники истории России. Операция продемонстрировала бесстрашный дух и гранитную решительность военных ВС РФ, подчеркнул командир.

В российских силовых структурах 11 марта уточнили, что находящаяся в Судже украинская группировка лишилась связи с командованием. По данным источника, на фоне хаотичного бегства украинские подразделения несут колоссальные потери.

Владимир Путин 12 марта поручил в ближайшие дни освободить от противника территорию Курской области. Также президент России призвал создать зону безопасности вдоль государственной границы.