Курск, 12 марта, 2025, 22:45 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания на одном из пунктов управления курской группировкой войск 12 марта завил, что к тем, кто оказался в плену, необходимо относиться гуманно.

«Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно. Ко всем, кто оказался в наших руках», — подчеркнул Верховный главнокомандующий.

При это ранее Путин указал, что украинские военные на курском направлении по закону считаются террористами и относиться к ним нужно как террористам.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин 12 марта провёл совещание на одном из пунктов управления курской группировкой ВС РФ. Президент предложил создать зону безопасности вдоль государственной границы России.

Российская армия освободила более 86% от площади, ранее занятой украинскими военными. Такие данные сообщил 12 марта президенту РФ начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Путин поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ в Курской области и полностью освободить регион.