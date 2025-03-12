Курск, 12 марта, 2025, 22:40 — ИА Регнум. Территорию Курской области в ближайшие дни необходимо полностью освободить от противника. Соответствующее поручение 12 марта прозвучало от президента России Владимира Путина.

Александр Полегенько/ТАСС

«Очень рассчитываю на то, что все стоящие перед нашими подразделениями боевые задачи будут, безусловно, исполнены и территория Курской области в ближайшее время будет полностью освобождена от противника», — подчеркнул глава государства во время совещания с руководством Генштаба ВС РФ на одном из пунктов управления курской группировкой войск.

Как сообщало ИА Регнум, 12 марта начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что российские войска освободили более 86% от площади, ранее занятой украинскими военными. Всего в ходе наступательных действий было освобождено более 1100 кв. км территории. Герасимов отметил, что за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 67 тыс. военнослужащих, в том числе иностранных наёмников.

ВСУ находятся в крайне сложной ситуации в Курской области, в то время как российские военнослужащие на грани «полного триумфа», признал польский генерал Богуслав Пацек. По его словам, Вооружённым силам России также «благоприятствует хаос», вызванный новой администрацией США с января 2025 года в отношении Украины.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя 11 марта заявил, что ВСУ с огромными потерями бегут со своих позиций в Курщине.