Курск, 12 марта, 2025, 22:32 — ИА Регнум. Участники украинских вооружённых формирований, которые противостоят российским органам власти в Курской области, согласно закону, считаются террористами. И они требуют к себе соответствующего отношения. Об этом заявил 12 марта президент РФ Владимир Путин на совещании в одном из командных пунктов управления группировкой войск Вооружённых сил России в Курской области.

nato. int

«Люди, которые находятся на территории Курской области, совершают здесь преступления против гражданского населения, противодействуют нашим вооруженным силам, правоохранительным органам и спецслужбам, в соответствии с законами Российской Федерации являются террористами», — объявил глава государства.

Путин пояснил, что действия террористов квалифицирует Генеральная прокуратура РФ именно по статье «Терроризм». Возбуждено уголовное дело СК РФ.

Президент также добавил, что к взятым в Курской области в плен украинским боевикам «мы должны относиться как к террористам».

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин 12 марта провёл совещание на одном из пунктов управления курской группировкой ВС РФ.

Российская армия освободила более 86% от площади, ранее занятой украинскими военными. Такие данные сообщил 12 марта президенту РФ начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов.

Путин поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ в Курской области и полностью освободить регион.