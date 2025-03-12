Курск, 12 марта, 2025, 22:27 — ИА Регнум. Создать зону безопасности вдоль государственной границы России предложил президент Владимир Путин. Об этом зашла речь 12 марта в ходе посещения российским лидером пункта управления курской группировкой войск.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Конечно, нужно подумать о будущем и о создании зоны безопасности вдоль государственной границы», — призвал Путин.

Также глава государства указал на необходимость полностью освободить территорию Курской области и восстановить положение вдоль линии госграницы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин подчёркивал, что главной задачей Министерства обороны РФ является вытеснение ВСУ с российской территории. Нужно выбить противника и совместно с пограничной службой обеспечить надёжное прикрытие госграницы, отмечал президент. ФСБ и Росгвардия должны обеспечить режим контртеррористической операции и эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами Украины, в то время как гражданские ведомства должны заняться снабжением силовых структур всем необходимым, поставил задачу Верховный главнокомандующий.

Украина пыталась создать в Курской области плацдарм для дальнейшего использования его в качестве разменной монеты в ходе возможных переговоров с Россией, но эти планы провалились, доложил 12 марта начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту РФ. По словам Герасимова, киевский режим не смог остановить продвижение российских войск и на других участках фронта.