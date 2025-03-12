Курск, 12 марта, 2025, 22:15 — ИА Регнум. Украина пыталась создать в Курской области плацдарм для дальнейшего использования его в качестве разменной монеты в ходе возможных переговоров с Россией. Однако эти планы провалились, заявил 12 марта начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

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«Киевский режим ставил целью создание в Курской области так называемого стратегического плацдарма для использования потом его в качестве разменной монеты в возможных переговорах с Россией. Эти замыслы противника полностью провалились», — доложил глава Генштаба президенту России Владимиру Путину.

По словам Герасимова, киевский режим не смог остановить продвижение российских войск и на других участках фронта.

Как сообщало ИА Регнум, 12 марта Владимир Путин провёл совещание на одном из пунктов управления курской группировкой ВС России.

По состоянию на 12 марта, Вооружённые силы России в минувшие сутки освободили ещё пять населённых пунктов в Курской области. Потери противника составили более 260 человек, проинформировало Минобороны. Также были уничтожены десятки единиц техники противника, в том числе танк, три боевые машины пехоты и три бронетранспортёра. Общее число потерь ВСУ в Курской области превысило 66,8 тыс. человек.