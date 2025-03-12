Курск, 12 марта, 2025, 22:13 — ИА Регнум. Российская армия освободила более 86% от площади, ранее занятой украинскими военными. Такие данные сообщил 12 марта президенту РФ Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов.

РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Исходя из доклада генерала, всего в ходе наступательных действий освобождено более 1100 кв. км территории. Это составляет более 86% от площади, занятой войсками ВСУ.

«За время боевых действий на курском направлении противник потерял более 67 тыс. военнослужащих — это наиболее подготовленное и высокомотивированное подразделение военных сил Украины и также формирование иностранных наемников», — доложил Путину Герасимов на пункте управления группировки войск «Курск».

Как сообщало ИА Регнум, начальник Генштаба ВС РФ проверил работу группировки войск «Курск».

Владимир Путин 12 марта поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ в Курской области и полностью освободить регион.

Глава государства посетил один из пунктов управления курской группировкой ВС РФ. Герасимов доложил Путину, что группировка ВСУ в Курской области окружена и изолирована, идёт её планомерное уничтожение.

За последние пять дней были освобождены 24 населённых пункта и 259 кв. км территории.

За последние сутки российские войска освободили 12 населённых пунктов в Курской области и более 100 кв. км территории. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 14 бригад ВСУ, уничтожив десятки единиц техники, включая два танка и четыре боевые машины пехоты. За сутки потери ВСУ в Курской области составили более 270 человек.