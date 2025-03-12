Курск, 12 марта, 2025, 21:54 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин 12 марта поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ в Курской области и полностью освободить регион.

Глава государства посетил один из пунктов управления курской группировкой ВС РФ. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главнокомандующему, что группировка ВСУ в Курской области окружена и изолирована, идёт её планомерное уничтожение.

«Наша задача в ближайшее время — в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь боевые действия», — сказал Путин.

Герасимов отметил, что войска продолжают освобождение региона с задачей выхода на границу в кратчайшие сроки. Президент предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы РФ.

Ранее Герасимов доложил Путину об освобождении более 86% временно захваченной ВСУ площади в Курской области. За последние пять дней были освобождены 24 населённых пункта и 259 кв. км территории.

Герасимов также сообщил, что потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тыс. человек. На долю Курской области приходится около 19% потерь личного состава противника и 40% потерь техники, отметил он.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Минобороны ранее 12 марта проинформировала, что Вооружённые силы России в минувшие сутки освободили ещё пять населённых пунктов в Курской области. Потери противника составили более 260 человек. 11 марта Минобороны сообщило, что российские войска в минувшие сутки освободили 12 населённых пунктов в Курской области и более 100 кв. км территории региона.