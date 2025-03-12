Вашингтон, 12 марта, 2025, 21:43 — ИА Регнум. В контексте урегулирования украинского конфликта обсуждалось не только перемирие, но и территориальный вопрос. Об этом 12 марта заявил президент США Дональд Трамп.

Global Look Press/Chris Kleponis/Keystone Press Agency

«Поэтому мы также обсудили землю и другие вещи, которые, вы знаете, с этим связаны. Мы знаем, о каких территориях мы говорим, отступили от них или нет. Знаете, мы обсудили много деталей о том, от чего нужно отказаться, потому что мы не хотим тратить время», — сказал Трамп, беседуя с журналистами в Белом доме.

Ранее 12 марта глава Госдепа Марко Рубио заявил, что Вашингтон в ходе переговоров в саудовской Джидде обсуждал с Киевом территориальные уступки «для завершения конфликта».

По его словам, в основном представители США и Украины обсуждали, как будет выглядеть переговорный процесс, а не условия самого мирного соглашения. Кроме того, Рубио отметил, что США считают переговоры единственным путём урегулирования конфликта и призывают Россию рассмотреть вопрос о прекращении боевых действий.

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