Москва, 12 марта, 2025, 21:36 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин 12 марта провёл совещание на одном из пунктов управления курской группировкой ВС РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный сайт президента РФ

Пресс-служба Минобороны ранее 12 марта проинформировала, что Вооружённые силы России в минувшие сутки освободили ещё пять населённых пунктов в Курской области. Потери противника составили более 260 человек. 11 марта Минобороны сообщило, что российские войска в минувшие сутки освободили 12 населённых пунктов в Курской области и более 100 кв. км территории региона.

12 марта Песков заявил журналистам: поступающие данные свидетельствуют о том, что российские войска освобождают территории Курской области, временно находившиеся под контролем боевиков ВСУ. Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения ряда СМИ об освобождении Суджи. Песков призвал ориентироваться на официальные сообщения МО РФ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3952893" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин посетил один из пунктов управления Курской группировкой

Позднее ИА Регнум опубликовало первые кадры из центра Суджи. Кроме того, в распоряжении «Известий» появилось видео, на котором бойцы ВС РФ подняли российский флаг у городской администрации. Врио губернатора области Александр Хинштейн сообщил, что военные и волонтёры эвакуировали с территории Суджи 68 человек.

СМИ сообщали о быстром отступлении ВСУ в Курской области. Обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов в своей статье отметил: умелые действия российских войск на коммуникациях противника могут привести к тому, что в ближайшие недели ВСУ будут вынуждены оставить «Суджанский плацдарм», бои за который идут на протяжении последних семи месяцев.