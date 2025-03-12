Киев, 12 марта, 2025, 20:52 — ИА Регнум. В Верховную раду Украины внесли новый законопроект о введении полного запрета на использование русского языка в школах, включая перемены и внеурочное время. Об этом 12 марта сообщил народный депутат Максим Бужанский.

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«В Раде зарегистрирована очередная попытка запретить общение на русском языке на переменах в школе. Суть законопроекта ровно такая же, как и в прошлый раз», — написал он Telegram-канале.

В сентябре 2024 года нардеп сообщил, что депутат Наталья Пипа зарегистрировала проект закона, который обязал говорить в школах только на украинском языке. Мера распространяется как на учеников, так и на учителей. При этом запрет русского языка коснулся даже внеурочного времени, то есть перемен.

Позже правительство страны внесло на рассмотрение в Раду законопроект, предлагающий убрать русский язык из списка тех, что подлежат поддержке и защите. При этом положения Европейской хартии региональных языков продолжат применяться к белорусскому, болгарскому, немецкому, польскому, румынскому словацкому и другим языкам.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2023 года «языковой омбудсмен» Украины Тарас Креминь настоял на том, чтобы запретить использовать русский язык в личном общении во всех вузах. По итогам года он заявил, что ему поступило на 30% больше обращений о нарушении закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», чем годом ранее. В октябре 2024 года министерство образования и науки Украины поддержало проект о запрете общения на русском языке даже на переменах в школах.

В феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украину следует освободить от расистских законов. Как отмечал ранее президент России Владимир Путин, украинские власти вместе с западными кураторами пытаются уничтожить все русское, но у такой политики нет будущего.