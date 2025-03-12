Москва, 12 марта, 2025, 20:52 — ИА Регнум. Стартовало обучение в рамках третьего образовательного модуля кадровой программы «Время героев», его посвятят теме регионального и муниципального управления. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба программы.

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Эксперты представят прикладные исследования в сфере развития территорий и вместе с участниками программы проработают систему оценки эффективности различных практик для её совершенствования.

«Этот модуль дает целостное представление о пространственном развитии регионов и муниципалитетов, методах управления развитием территорий. Обучение также даст возможность изучить, проанализировать инструменты реализации социально-экономических проектов субъектов», — отметил директор Высшей школы государственного управления Президентской академии Алексей Колесников.

Генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин в свою очередь заявил, что слушатели программы, готовые с полной отдачей служить интересам страны, смогут использовать свой опыт и полученные знания для стабильного развития России.

«Участники спецоперации — это образец мужества, ответственности и непоколебимого характера. Они доказывают, что настоящие герои способны добиваться успеха не только на передовой, но и в гражданской жизни», — сказал Бетин.

Программа даёт возможность работать над востребованными социальными проектами федерального и регионального масштаба, а также над задачами развития муниципальных проектов, в том числе в сфере патриотического воспитания молодежи, образования и здравоохранения, отметил участник программы Андраник Гаспарян.

«Такая совместная командная работа с экспертами, с руководителями субъектов позволит в дальнейшем на высоком уровне подходить и к формированию, и к реализации проектов, которые должны способствовать развитию различных сфер регионов и муниципалитетов в интересах людей, жителей этих территорий», — сказал Гаспарян.

Программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению президента Владимира Путина совместно с Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Обучение первого потока программы, в который вошли 83 участника, началось в мае 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта кавалер ордена Мужества, участник программы «Время героев» Илья Шалита был назначен на пост и. о. директора департамента общественной безопасности Курганской области. Ранее в марте кавалера ордена Мужества, участника программы «Время героев» Антона Шорохова назначили на должность главного советника управления президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.

В первом потоке программы «Время героев» обучение проходили также полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов, сенатор Алексей Кондратьев и заместитель полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Александр Тихонов.