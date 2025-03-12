Суджа, Курская область, 12 марта, 2025, 20:27 — ИА Регнум. Военные и волонтёры эвакуировали с территории курской Суджи 68 человек, заявил 12 марта врио губернатора области Александр Хинштейн.

«68 наших граждан силами военных и волонтеров эвакуированы с территории Суджи. На данный момент 52 человека уже размещены в ПВР на территории региона, 16 человек забрали родственники», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

По его словам, граждан осмотрели врачи скорой помощи и центра медицины катастроф. По предварительной информации, экстренная госпитализация никому не понадобилась. Размещённые в ПВР пройдут повторный медосмотр, при необходимости им окажут необходимую помощь.

Хинштейн добавил, что на данный момент на месте работают сотрудники МЧС, Минздрава, комитета региональной безопасности и полиции. Они в оперативном режиме отрабатывают все поступающие вопросы от местных жителей.

Ранее 12 марта ИА Регнум опубликовало первые кадры из центра Суджи. До этого распоряжении »Известий» появилось видео, на котором бойцы ВС РФ подняли российский флаг у городской администрации. Отмечалось, что здание расположено на центральной площади курского города.

В этот же день украинские Telegram-каналы сообщали о выводе войск ВСУ из Суджи. Авторы публикаций оправдывали провал украинских формирований в Курской области, называя вывод бойцов «частью переговорного процесса».