Москва, 12 марта, 2025, 20:24 — ИА Регнум. Россия формирует свою позицию не за счет договорённостей или усилий третьих сторон за рубежом, а самостоятельно, заявила 12 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Global Look Press/Freddie Everett/Us State

Так она прокомментировала итоги переговоров представителей США и Украины, которые прошли 11 марта в Джидде (Садовская Аравия). В эфире «Радио Sputnik» Захарова сказала, что позиция России не зависит от этих переговоров.

«Главные новости для нас будут приходить отсюда (из России. — Прим. ред.)», — подчеркнула официальный представитель МИД.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что представители Украины в ходе переговоров в Саудовской Аравии выразили готовность согласиться на 30-дневное прекращение огня и теперь США ждут ответа России по данному вопросу и надеются, что этот ответ будет положительным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя отношение Москвы к предложению о перемирии, призвал не забегать вперёд и отметил, что Россия ещё не получила детальную информацию о переговорах делегаций США и Украины.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.