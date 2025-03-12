Вашингтон, 12 марта, 2025, 20:17 — ИА Регнум. Представители США отправились Москву для обсуждения варианта прекращения огня, который был предложен после переговоров с Украиной в Джидде. Об этом 12 марта сообщил американский президент Дональд Трамп.

EPA/DENIS BALIBOUSE/POOL/ТАСС

«У нас есть люди, которые прямо сейчас едут в Россию», — сказал глава Белого дома, его слова приводит британская газета The Guardian.

Американский президент также заявил, что ждёт от российской стороны согласия на временное прекращение огня в зоне украинского конфликта. Трамп отметил, что у Вашингтона есть «рычаги давления» на Москву, однако он выразил надежду, что они не понадобятся.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта в саудовской Джидде американская и украинская делегации провели переговоры, по завершении которых представители киевского режима выразили готовность согласиться на прекращение огня на 30 дней. Президент США выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин в ближайшие дни согласится на прекращение боевых действий на Украине.

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