Курск, 12 марта, 2025, 19:51 — ИА Регнум. МВД России возбудило уголовное дело о мошенничестве на сумму 156 млн рублей на контрактах по изготовлению бетонных пирамид для линий заграждений в Курской области, известных под названием «зубы дракона». Об этом 12 марта сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

РИА Новости/Кристина Кормилицына

По словам правоохранителей, в мошеннической схеме подозреваются должностные лица АО «Корпорация развития Курской области» и ещё две коммерческие организации.

«Предварительно установлено, что данные организации осуществили поставку треугольных конструкций ненадлежащего качества. Прочность бетона была в два раза меньше заявленных требований», — написала Волк в Telegram-канале.

Общая сумма ущерба составила более 156 млн рублей, уточнила официальный представитель МВД. Следователь Следственного управления УМВД России по Курской области возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследовать уголовное дело.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года по делу о строительстве фортификационных сооружений в приграничье задержали гендиректора корпорации развития Курской области Владимира Лукина. По версии следствия, из-за действий Лукина было необоснованно израсходовано более 173 млн рублей из государственного бюджета. Ранее в рамках этого уголовного дела был заключен под стражу заместитель Лукина Игорь Грабин.

Установлено, что в период с 2022–2023 из федерального бюджета было выделено 19,4 млрд рублей для строительства защитных сооружений в регионе. Как показали надзорные мероприятия, Лукин, Грабин и Снежана Мартьянова, пользуясь служебным положением, присвоили бюджетные средства. В преступной схеме были задействованы депутат областной думы Максим Васильев и аффилированные с ним компании «СИЭМИ» и «КТК Сервис». Через заключение двух договоров эти компании получили около 385,3 млн рублей, частично эти деньги пошли на приобретение дорогой недвижимости.