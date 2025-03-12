Москва, 12 марта, 2025, 19:47 — ИА Регнум. Европарламент (ЕП) принял необязательную для исполнения резолюцию, в которой назвал Россию главной угрозой для Европейского союза (ЕС).

CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/TASS

«Россия, поддерживаемая своими союзниками — Белоруссией, Китаем, КНДР и Ираном, является самой значимой прямой и косвенной угрозой для Евросоюза», — говорится в заявлении на сайте ЕП.

Как следует из текста заявления, депутаты ЕП также выражают обеспокоенность недавними действиями и заявлениями администрации президента США Дональда Трампа в отношении России, НАТО и европейской безопасности и решительно осуждают угрозы США в адрес Гренландии.

«Депутаты ЕС требуют активизации усилий (по обеспечению безопасности) в военной сфере, а также в промышленном, технологическом и разведывательном секторах», — отмечается в заявлении.

25 февраля газета The Daily Telegraph написала, что если США сократят военное присутствие в Европе, то Франция может разместить на территории Германии истребители с ядерным оружием. Затем президент Франции призвал страны Евросоюза начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты ЕС.

Лидер французской партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен отнеслась негативно к подобным заявлениям и подчеркнула, что Франция не должна делиться ядерным сдерживанием или делегировать его другим государствам.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также отметил, что ядерная риторика Макрона является угрозой в адрес РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что абстрагироваться от европейских ядерных арсеналов в теме ядерного разоружения не представляется возможным.

Как передавало ИА Регнум, позже постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ЕС превратился в русофобский блок, который поставил свое энергетическое, экономическое, социальное и финансовое благополучие на кон в «бессмысленном противостоянии своему восточному соседу».

Исполняющий обязанности постпреда РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов что в Брюсселе не скрывают готовности играть «вдолгую», даже после краха «блицкрига». В качестве подтверждения может служить сентенция, которая всё чаще звучит, о том, что судьба Евросоюза полностью зависит от исхода российской спецоперации на Украине.

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага призвал западных лидеров не разжигать конфликт, как безумцы, а вести диалог с Россией.