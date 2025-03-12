Москва, 12 марта, 2025, 19:49 — ИА Регнум. Минстрой России рассматривает возможность введения повышенных взносов на капремонт для домов, оснащённых лифтами. Об этом сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин в среду на заседании Совета Федерации.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

«Есть практика по введению дифференцированных взносов. Действительно, дома с лифтами должны собирать с квадратного метра больше, для того, чтобы в назначенные моменты эти лифты заменить», — пояснил министр.

Он добавил, что министерство уже прорабатывает соответствующую инициативу. Законодательство предусматривает приоритизацию работ, влияющих на срок службы домов, а также возможность установления повышенных взносов для таких объектов.

Как сообщало ИА Регнум, с 21 февраля в России изменились правила капитального ремонта многоквартирных домов. Согласно новым нормам, для выполнения таких работ будет заключаться договор подряда, а не договор об оказании услуг. Также подрядчикам больше не потребуется специальная лицензия для ремонта объектов культурного наследия, достаточно быть включённым в реестр квалифицированных организаций.

Кроме того, региональные власти получили право контролировать капремонт через подведомственные учреждения, заключив с ними договоры как с единственными поставщиками.

Также теперь собственники многоквартирных домов смогут самостоятельно выбирать подрядчиков, если они решат потратить средства сверх минимального размера взноса.