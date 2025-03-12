Вашингтон, 12 марта, 2025, 19:39 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что ждёт от России согласия на временное прекращение огня в зоне украинского конфликта.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Будем надеяться, что мы сможем получить прекращение огня от России», — отметил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.

Трамп уточнил, что у Вашингтона есть «рычаги давления» на Москву, однако он выразил надежду, что они не понадобятся. Хозяин Белого дома также сообщил, что представители США уже едут в Россию на переговоры, но не уточнил, идёт ли речь о его спецпосланнике Стиве Уиткоффе.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта в саудовской Джидде США и Украина провели переговоры, по завершении которых представители киевского режима выразили готовность согласиться на прекращение огня на 30 дней. Трамп выразил надежду, что президент России Владимир Путин в ближайшие дни согласится на прекращение боевых действий на Украине. По словам американского лидера, это будет 75% пути, остальное — это оформление документов, переговоры по земле и так далее.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя отношение Москвы к предложению о перемирии, призвал не забегать вперёд и отметил, что Россия ещё не получила детальную информацию о переговорах делегаций США и Украины. Сам Путин ранее заявлял, что Москва готова к переговорам по разрешению конфликта на Украине, однако целью их должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие.