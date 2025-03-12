Лондон, 12 марта, 2025, 19:39 — ИА Регнум. МИД Великобритании 12 марта заявил, что отзывает аккредитацию российского дипломата и супруги дипломата РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

В своём заявлении британское ведомство связало это решение с недавним лишением Россией аккредитаций двух британских граждан.

«Вызвав сегодня российского посла, высокопоставленный сотрудник министерства иностранных дел дал понять, что Великобритания не потерпит запугивания сотрудников британских посольств и членов их семей. В связи с этим мы немедленно принимаем ответные меры, лишая аккредитации российского дипломата и супруги дипломата», — сказано в заявлении.

При этом в британском МИД отметили, что считают важным сохранять дипломатические каналы связи с Россией.

Как передавало ИА Регнум, 10 марта сотрудники ФСБ РФ раскрыли двух шпионов, работавших под прикрытием посольства Великобритании в Москве. Это второй секретарь посольства Алкеш Одедра и Майкл Скиннер, супруг первого секретаря политического отдела посольства Табасум Рашид. Одедру и Скиннера лишили аккредитаций и дали им две недели на выезд из России. По данным ФСБ, дипломаты вели разведывательно-подрывную работу, угрожающую безопасности РФ.

Москва выразила Лондону решительный протест. В МИД РФ заявили, что российская сторона предупредила Великобританию о решительном зеркальном ответе в случае, если Лондон пойдет на эскалацию после данного инцидента.

В сентябре 2024 года МИД России прекратил аккредитацию шести сотрудников посольства Великобритании из-за подозрения в разведывательной деятельности. По данным ФСБ, Лондон координировал эскалацию международной военно-политической обстановки. В связи с выявленными фактами деятельность направленных в Москву по линии директората дипломатов расценили как угрожающую безопасности страны.

В ноябре 2024 года сотрудника посольства Британии в Москве Уилкса Прайора лишили аккредитации за указание ложных данных при въезде в страну. В его работе выявили признаки ведения разведывательной деятельности. Прайор прибыл в Россию на смену высланным британским разведчикам.