Москва, 12 марта, 2025, 19:43 — ИА Регнум. Размышления о возможном ответе России и президента страны Владимира Путина на предложенное американо-украинское соглашение о перемирии на 30 дней — это любимое занятие отставных американских военных и политиков. Об этом в среду, 12 марта, заявил политолог Юрий Светов в разговоре с ИА Регнум. Эксперт добавил, что Россию нельзя заставить сделать что-либо, можно лишь попробовать договориться.

Александр Полегенько/ТАСС

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что бывший посол США на Украине и старший директор Атлантического совета Джон Хербст задался вопросом, как отреагирует правительство США на возможный отказ России от американо-украинского плана по 30-дневному прекращению огня в зоне конфликта. Эксперт считает, что Путин может попытаться пересмотреть это соглашение так, чтобы оно не распространялось на Курскую область, либо и вовсе его отвернуть.

«Они могут предполагать всё что угодно. Это любимое занятие отставных американских военных или отставных дипломатов — рассуждать о том, что и как бы сделал Путин. Они не Путин. Путин сам здесь сделает выбор, как и что делать. Наш президент известен тем, что он всегда подчеркивает, что мы всегда ответим на выпады против нас, но ответим асимметрично», — сообщил Светов.

Россия может согласиться на обсуждение предложенного соглашения, напомнив о своих условиях, объяснил политолог. Он уточнил, что речь идёт о тех территориях, которые входят в состав Российской Федерации, и о том, что украинские войска должны эти территории покинуть. С одной стороны, Москва не должна допустить, чтобы это пресловутое перемирие привело к потере того, за что боролась российская армия три года, а второе — удовлетворить общественный запрос, что дело движется к миру, добавил эксперт.

«Я думаю, что прежде всего мы хотим изучить, что там было подписано. Потому что читать в газетах и слушать по телевидению — это одно, а иметь текст и объяснение от американцев, о чем они договорились, — это второе. Об этом же говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, и это остаётся в силе», — заявил собеседник агентства.

Эксперт напомнил о том, что в скором времени должны состояться контакты между представителями России и США, а в пятницу, 14 марта, должен состояться телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа. До этого не стоит торопиться с ответом на предложение о прекращении огня, считает политолог.

«Мы сейчас наблюдаем, какое мощное давление пошло на Россию с разных сторон, по сути дела, нам ультиматум предъявляют. Сейчас будет мощная информационная кампания, в которой, по сути дела, нас будут пытаться принудить присоединиться к этим соглашениям, не оговаривая, видимо, своих позиций», — поделился мнением Светов.

Специалист, комментируя возможную реакцию Трампа на отказ России от предложенного американо-украинского соглашения, сообщил, что об этом глава американской администрации заявлял уже давно. Было сказано, что американцы создадут конкретные предложения о мире и если Россия присоединиться к ним, то получит пряник, а если нет, то — новые санкции и давление, напомнил политолог.

«Что мы можем услышать от Трампа, который даже своему ближайшему соседу Канаде угрожает или Мексике угрожает, угрожает Китаю. Угрозы мы услышим и предупреждение, что мы дорого за это заплатим. Другого ничего не будет. Просто сам господин Трамп до сих пор не понял или не выяснил пределы своих возможностей. У него еще нет реального представления, что он может сделать, а что нет», — заявил эксперт.

Светов выразил надежду, что какое-то понимание происходящего у Трампа появилось после произошедшей перепалки с Зеленским на глазах у всех в Овальном кабинете Белого дома. Собеседник агентства объяснил, что если с Трампом так может разговаривать его марионетка, то тогда и другие могут себе позволить многое.

«Что он может нам сделать, России? Экономические санкции? Ну, давайте. Мы три года с ними боремся, еще поборемся. А ущерб 300 млрд долларов, который сами американцы потерпели от санкций, вы куда денете? Вот это как раз предмет разговора и торга. И я думаю, что Путин, когда разговаривает с Трампом, ему объясняет, что мы можем договориться. Но не надо нам угрожать, потому что ты не можешь нас заставить. С нами можно только договориться», — в заключение сообщил Светов.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта в саудовской Джидде США и Украина провели переговоры, по завершении которых представители киевского режима выразили готовность согласиться на прекращение огня на 30 дней. Глава Белого дома выразил надежду, что президент России в ближайшие дни согласится на прекращение боевых действий на Украине. По словам американского лидера, это будет 75% пути, остальное — это оформление документов, переговоры по земле и так далее.

Позже глава киевского режима Владимир Зеленский пояснил, что было предложение именно от США попытаться установить на указанный срок полное прекращение огня, не только в отношении ракет, беспилотников и бомб, не только в Чёрном море, но также по всей линии фронта.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее 12 марта заявил, что Москва в контексте мирного урегулирования на Украине знает, что нужно делать, чтобы не идти на компромисс, который поставил бы под угрозу судьбы людей. Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачёв при этом отмечал, что любые договорённости по украинскому конфликту будут на условиях России, а не США.

Песков, комментируя отношение Москвы к предложению о перемирии, призвал не забегать вперёд и отметил, что Россия ещё не получила детальную информацию о переговорах делегаций США и Украины. Путин ранее заявлял, что Москва готова к переговорам по разрешению конфликта на Украине, однако целью их должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие.