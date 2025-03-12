Вашингтон, 12 марта, 2025, 19:33 — ИА Регнум. Россия может потребовать остановки поставок западного оружия Украине в качестве одного из условий прекращения огня, отметили в своей публикации 12 марта обозреватели агентства Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов.

defense. gov

Москва пока не вела переговоров с Вашингтоном по вопросу об условиях возможного перемирия, сказано в сообщении.

По данным агентства, Россия не в полной мере согласна с предполагаемыми пунктами соглашения и потребует их доработки.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что представители Украины в ходе переговоров в Саудовской Аравии выразили готовность согласиться на 30-дневное прекращение огня и теперь США ждут ответа России по данному вопросу и надеются, что этот ответ будет положительным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя отношение Москвы к предложению о перемирии, призвал не забегать вперёд и отметил, что Россия ещё не получила детальную информацию о переговорах делегаций США и Украины. Предполагается, что такая информация будет предоставлена в ближайшее время.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.