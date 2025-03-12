Киев, 12 марта, 2025, 19:22 — ИА Регнум. Киевский режим не будет отменять мобилизацию в случае объявления 30-дневного перемирия. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

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«Мы говорим о возможности перемирия на 30 дней, поэтому о прекращении мобилизации речь не идёт», — отметил он.

Костенко также уточнил, что данное перемирие не приведёт к отмене военного положения в стране.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта США и Украина провели переговоры в саудовской Джидде, по завершении которых представители киевского режима выразили готовность согласиться на прекращение огня на 30 дней. После этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что теперь Штаты ждут ответа России по данному вопросу и надеются, что этот ответ будет положительным.

12 марта глава киевского режима Владимир Зеленский также дал понять, что перемирие не означает отмены военного положения на Украине. По его словам, военное положение, которое не позволяет провести на Украине президентские выборы, будет снято лишь после окончательного урегулирования конфликта.