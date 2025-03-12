Москва, 12 марта, 2025, 19:51 — ИА Регнум. В прошлом году российские компании увеличили производство промышленных роботов в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов на совещании по вопросам развития промышленной робототехники.

РИА Новости/Александр Кондратюк

«В федеральном проекте мы предусмотрели широкий перечень мер господдержки. Они направлены и на стимулирование спроса, и на проведение НИОКРов по разработке новых образцов промышленной робототехники. Чтобы предприятия легко ориентировались в методологии почти двух десятков механизмов, которые заработают в ближайшее время», — отметил министр.

Он добавил, что первый центр робототехники был создан в Татарстане в прошлом году на базе университета «Иннополис» с использованием субсидий, а недавно был выбран второй центр в Перми по итогам конкурса. Также планируется создать 30 региональных центров для развития робототехники, которые займутся подготовкой кадров и разработкой технологий для автоматизации и прототипирования.

Совещание по развитию промышленной робототехники прошло в инновационном центре «Сколково» с участием главы Минобрнауки России Валерия Фалькова. Участникам продемонстрировали различные модели роботов для сортировки, транспортировки товаров и беспилотный летательный аппарат многоцелевого назначения «Мантис».