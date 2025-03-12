Москва, 12 марта, 2025, 20:31 — ИА Регнум. Народный фронт в рамках сбора «1000 дронов для Покровска» передал российским бойцам более 200 беспилотников. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе организации.

пресс-служба Народного фронта

7 марта Народный фронт запустил сбор «1000 дронов для Покровска» для участников спецоперации, сражающихся на этом направлении. В числе первой переданной партии дронов 24 БПЛА с тепловизорами для ночного применения.

Как отметил военнослужащий покровского направления с позывным Фауст, оптоволоконные дроны, которые сейчас поступают в подразделения, неуязвимы перед украинскими средствами радиоэлектронной борьбы. Они способны выполнять задачи даже в условиях сильных помех. Такие технологии помогают сохранять жизнь бойцам ВС РФ и срывать планы противника, заключил российский военный.

По словам представителя Народного фронта в ДНР Дмитрия Патрина, вся страна принимает участие в сборе средств. Всего военнослужащим Вооружённых сил России передадут 1000 таких дронов.

«Мы просим всех откликнуться и поддержать сбор. Любая помощь бойцам, дроны, которые являются сегодня основным средством доставки боеприпасов на позиции, пригодятся, будут очень полезными для того, чтобы останавливать попытки наступления врага», — заключил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

С 2022 года Народный фронт помогает военным в зоне спецоперации, а также мирным жителям новых и приграничных территорий. Представители президентского движения лично доставляют и вручают бойцам всё необходимое для успешного продвижения на фронте.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2024 года Народный фронт в рамках сбора «Защитникам Курской области» передали российским военным технику и оборудование, необходимые в бою. Военные, в частности, получили системы РЭБ, генераторы, дроны-камикадзе, разведывательные квадрокоптеры, приборы ночного видения, тепловизионные прицелы и анализаторы дронов, автомобили, бронежилеты, каски и тёплую одежду.

Ранее, в сентябре того же года, волонтёры Народного фронта передали военным танковых войск необходимое оборудование и технику, закупленную фондом. Бойцы получили генераторы, квадрокоптеры, лазерные дальномеры, тепловизионные прицелы и огнестойкие костюмы.