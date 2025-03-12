Москва, 12 марта, 2025, 19:15 — ИА Регнум. Народный артист России Виктор Сухоруков сообщил, что девять дней назад перенес операцию на открытом сердце после перенесенного инфаркта.

Сергей Карпухин/ТАСС

«Важно, что операцию провели в Москве, провели успешно. Грандиозные врачи, грандиозные! Уже у меня начался курс реабилитации», — рассказал актер в интервью «МК».

По его словам, в начале марта у актёра, известного по ролям в фильмах «Брат», «Остров» и других популярных картинах, произошел острый инфаркт миокарда, что потребовало срочной операции. Актер отметил, что из-за этого ему пришлось отменить все запланированные выступления в марте. В настоящее время он носит бандаж на груди и продолжает восстановление в одной из московских клиник.

Сухоруков поблагодарил врачей за спасение, отметив, что в ходе операции оказалось, что случившийся инфаркт уже второй для него — первый случился еще в 2008 году, о чем пациент ранее не знал.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября 2024 года актёр и кинорежиссёр Василий Ливанов был госпитализирован в Москве с инсультом. Когда состояние 89-летнего артиста ухудшилось, его родственники вызвали бригаду скорой помощи. Ливанова доставили в НИИ им. Н. В. Склифосовского.