Курск, 12 марта, 2025, 19:18 — ИА Регнум. В Курской школе № 61 состоялось открытие акции «Десант славы», в рамках которой школьники встретятся с ветеранами военной службы, участниками боевых действий и бойцами СВО.

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«В этой школе есть кадетский класс, дети очень заинтересованы в том, чтобы офицеры и ветераны труда поделились с ними своими историями и опытом. Нам важно, чтобы из этих детей выросли настоящие патриоты, гармонично развитые личности», — сообщил глава Совета ветеранов Центрального округа города Курска Александр Горяйнов.

Уточняется, что инициатором проведения акции выступили администрация Центрального округа Курска и окружной совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что в России вопросам воспитания детей, семейных ценностей уделяется приоритетное внимание как со стороны государства, так и со стороны общества.

Он отметил, что значимый вклад вносит Российский детский фонд, благотворительные программы которого в сфере здравоохранения, образования, просвещения, творчества достойны самого глубокого признания.

На встрече с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой российский лидер заявил, что нет ничего важнее не только для любой семьи, но и для государства, чем дети.