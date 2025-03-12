Вашингтон, 12 марта, 2025, 19:02 — ИА Регнум. Отказ российской стороны от переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта скажет о многом. Об этом заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио.

«Если Россия скажет «да», это очень хорошая новость, и мы начнём этот процесс и сделаем всё возможное, чтобы продвинуть его вперёд. Если они скажут «нет», то, очевидно, нам придётся всё изучить и выяснить, где мы находимся. Думаю, если они ответят «нет», это многое скажет нам об их целях и образе мыслей», — отметил глава Госдепа.

Рубио уточнил, что во время прошлой встречи с американской делегацией представители РФ выразили готовность положить конец этому конфликту на «подходящих условиях», однако, по его словам, не назвали конкретных условий. Госсекретарь также добавил, что он не надеется, что переговоры с Россией будут быстрыми и лёгкими.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта Рубио заявил, что представители Украины в ходе переговоров в Джидде (Саудовская Аравия) выразили готовность согласиться на 30-дневное прекращение огня и теперь США ждут ответа России по данному вопросу и надеются, что этот ответ будет положительным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя отношение Москвы к предложению о перемирии, призвал не забегать вперёд и отметил, что Россия ещё не получила детальную информацию о переговорах делегаций США и Украины. Предполагается, что такая информация будет предоставлена в ближайшее время.

Несмотря на заявление Рубио об отсутствии конкретики в вопросе условий мира, перечень этих условий был озвучен президентом России Владимиром Путиным ещё в июне 2024 года. Во-первых, глава государства потребовал официальное заявление Киева об отказе от намерений вступить в НАТО, во-вторых, украинские войска должны быть выведены со всех регионов, которые вошли в состав России, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.