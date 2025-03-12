Москва, 12 марта, 2025, 19:06 — ИА Регнум. Россия знает, как в ситуации с конфликтом на Украине не идти на такой компромисс, который поставил бы под угрозу судьбы людей, заявил 12 марта министр иностранных дел Сергей Лавров.

РИА Новости/Сергей Гунеев

В интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу Лавров отметил, что приоритетом России являются не территории, а защита живущих на этих территориях людей, которых киевский режим лишил своей истории.

«В контексте этого конкретного кризиса мы знаем, что нужно делать, чтобы не идти на компромисс, который поставил бы под угрозу судьбы людей», — сказал министр.

Лавров назвал забуждениями подорения о том, что Россия ведёт нечестную игру. Он заявил, что совесть Москвы чиста.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что представители Украины в ходе переговоров в Саудовской Аравии выразили готовность согласиться на 30-дневное прекращение огня и теперь США ждут ответа России по данному вопросу и надеются, что этот ответ будет положительным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя отношение Москвы к предложению о перемирии, призвал не забегать вперёд и отметил, что Россия ещё не получила детальную информацию о переговорах делегаций США и Украины.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.