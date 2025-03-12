Москва, 12 марта, 2025, 19:05 — ИА Регнум. Во Франции готовятся к принятию законов, которые могут существенно ограничить анонимность пользователей в Сети и обязать VPN-сервисы блокировать доступ к пиратским сайтам. Эксперты считают такую инициативу правильным решением, однако предупреждают о риске утечки данных.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Один из французских законопроектов требует от сервисов зашифрованной связи предоставлять расшифрованные сообщения подозреваемых в течение 72 часов по запросу правоохранительных органов. За отказ предусмотрены штрафы до 1,5 миллиона евро для физических лиц и до 2% от годового мирового оборота для компаний. Закон уже прошел сенат и ожидает рассмотрения в Национальном собрании.

Член правления РОЦИТ и эксперт по информационной безопасности Андрей Ярных утверждает, что с точки зрения национальной безопасности предоставление правоохранительным органам доступа к зашифрованным сообщениям может серьезно помочь в борьбе с преступностью. Однако ослабление шифрования может создать риск утечки данных.

«Странам ЕС однозначно нужно учесть этот момент и не превратить бэкдоры в «троянских коней», которые лишь еще больше помогут злоумышленникам», — отметил Ярных.

Член Общественного совета при Минцифры, зампред комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Георгий Волков считает, что инициатива по блокировке доступа к сомнительным сайтам и площадкам через VPN-сервисы — это верное решение.

По его мнению, такие инструменты представляют собой скрытую угрозу: они могут перехватывать информацию, чтобы затем передать ее третьим лицам, включая злоумышленников.

«Лучший способ защитить свои данные — посещать только проверенные сайты и пользоваться отечественными сервисами, для которых не требуется использование VPN», — подчеркнул Волков.

В 2021 году министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас после встречи с министрами юстиции и главами МВД стран ЕС в Лиссабоне заявил, что США и Европейский союз будут взаимодействовать в сфере борьбы с киберпреступлениями, резкий рост которых отмечен в последние годы.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2024 года французские правоохранители задержали сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова.

Соответствующий ордер выдало Национальное управление судебной полиции Франции (OFMIN) на основании предварительного расследования. Дурова поместили под стражу. Франция считает его причастным к совершению преступлений из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями.

Предприниматель 6 сентября заявил, что поставил цель снизить возможность использования Telegram в преступных целях. Преступники могут злоупотреблять платформой, особенно на фоне увеличения количества пользователей. Telegram в частности и соцсети в целом должны стать безопаснее, считает Дуров.