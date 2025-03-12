Белград, 12 марта, 2025, 18:48 — ИА Регнум. Сербия отозвала свой голос за антироссийскую резолюцию Организации Объединённых Наций (ООН) по Украине, который республика по ошибке отдала на Генеральной Ассамблее 24 февраля. Об этом сообщил глава МИД Сербии Марко Джурич.

Richard Drew/AP/TASS

«Миссия Сербии при ООН изменила своё голосование на ГА ООН по украинской резолюции, в которой выражается поддержка этой стране и её территориальной целостности и осуждается Россия», — рассказал он.

Джурич уточнил, что вместо голоса «за» Сербия стала «воздержана» от данной резолюции.

Как передавало ИА Регнум, ГА ООН 24 февраля приняла сразу две резолюции по украинскому конфликту, одна из которых была инициирована Украиной, а другая — США (с поправками, предложенными странами ЕС). Первая резолюция содержит призыв к России вывести войска с территории Украины. Вторжение ВСУ в Курскую область и украинские террористические атаки против мирного населения в тексте не осуждаются и не упоминаются.

За украинскую резолюцию проголосовали 24 февраля 93 страны, 18 — против, 65 представителей стран воздержались. Против проголосовали, в том числе, Россия, Белоруссия и Венгрия. При этом Сербия проголосовала за данную резолюцию. Вскоре президент республики Александр Вучич заявил, что его страна проголосовала «за» по ошибке.