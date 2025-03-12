Москва, 12 марта, 2025, 18:50 — ИА Регнум. Для российских производителей беспилотных авиасистем будет введён нулевой НДС, заявила 12 марта заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Она отметила, что законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс уже разработан.

«У нас буквально недавно, в феврале, прорабатывался вопрос внедрения налоговых и иных льгот для производителей беспилотников», — сказала Половченя в ходе выступления в Совете Федерации.

Она также сообщила, что прорабатывается вопрос о внесении изменений в правила предоставления субсидий для создания сети научно-производственных центров беспилотных авиасистем. Обязательным условием будет создание дронов двойного назначения, которые работают не только на гражданский сектор.

Как передавало ИА Регнум, в январе президент Владимир Путин сообщил, что в 2024 году производство гражданских беспилотников в России выросло в 2,5 раза. Глава государства призвал как можно скорее открыть небо для таких дронов с учётом необходимых мер безопасности, а также активнее развивать производство как военных, так и гражданских БПЛА.

Министр обороны Андрей Белоусов в декабре сообщил, что в Вооружённых силах РФ введут новый род войск — войска беспилотных систем. Глава МО РФ рассказал, что в 2024 году поставки БПЛА в армию выросли в 23 раза. Также в декабре премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал запуск с января 20 новых национальных проектов, в том числе проекта «Беспилотные авиационные системы».