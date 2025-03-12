Никосия, 12 марта, 2025, 18:31 — ИА Регнум. Российская сторона публично назвала свои условия прекращения огня на Украине ещё в июне 2024 года. Об этом напомнил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X.

«Россию будут изображать как сторону, которая «отвергает мир». Имейте в виду, что Россия публично представила свои условия для прекращения огня ещё в июне 2024 года», — указал он в публикации.

Журналист также предположил, что Москва откажется от предложения президента США Дональда Трампа, настаивая именно на своих условиях.

14 июня 2024 года президент России Владимир Путин назвал условия, при выполнении которых немедленно будет отдан приказ о прекращении огня на Украине. Во-первых, глава государства потребовал официальное заявление Киева об отказе от намерений вступить в НАТО, во-вторых, украинские войска должны быть выведены со всех регионов, которые вошли в состав России, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что представители Украины в ходе переговоров в Джидде (Саудовская Аравия) выразили готовность согласиться на 30-дневное прекращение огня и теперь США ждут ответа России по данному вопросу и надеются, что этот ответ будет положительным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя отношение Москвы к предложению о перемирии, призвал не забегать вперёд и отметил, что Россия ещё не получила детальную информацию о переговорах делегаций США и Украины. Предполагается, что такая информация будет предоставлена в ближайшее время.