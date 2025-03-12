Тобольск, Тюменская область, 12 марта, 2025, 18:31 — ИА Регнум. Момент взрыва в частном жилом доме в Тобольске (Тюменская область) попал на видео. Соответствующие кадры 12 марта опубликовал Telegram-канал «112».

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В результате взрыва ранения получили три человека. Из-под завалов разрушенного здания вытащили маленькую девочку. Кроме того, из соседнего дома медики госпитализировали женщину и ребёнка. Все пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.

«По предварительной информации, причиной происшествия стал газовый баллон, который хранился в доме», — сказано в публикации под видео.

Как передавало ИА Регнум, ранее 12 марта глава города Пётр Вагин уточнил, что взрыв произошёл по адресу Рощинский переулок, 33. Рядом в доме по улице Октябрьской, 62, вылетели рамы и стёкла. На участке Октябрьской улицы, где случилось ЧП, было перекрыто движение.

По информации МЧС, в частном жилом доме произошёл хлопок бытового газа с последующим обрушением и пожаром. Возгорание локализовали на площади 100 кв. м, на месте работают 19 специалистов и 7 единиц техники.

Ранее, 5 марта, взрыв газовоздушной смеси произошёл в многоквартирном доме в городе Белореченске Краснодарского края. После хлопка обрушилось перекрытие между 4-м и 5-м этажами одного из подъездов. Пятерым жильцам потребовалась помощь медиков. Всего из здания эвакуировали 54 человека, включая 12 детей, для них организовали пункт временного размещения.