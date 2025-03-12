* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 12 марта, 2025, 18:29 — ИА Регнум. Второй Западный окружной военный суд назначил журналистке Надежде Кеворковой (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) штраф в размере 600 тысяч рублей по делу об оправдании терроризма. Её освободили из-под стражи прямо в зале суда, сообщает «РИА Новости».

РИА Новости/Михаил Воскресенский Журналистка Надежда Кеворкова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Кеворковой был назначен штраф в размере 700 тысяч рублей, однако с учётом времени, проведённого в СИЗО, сумма была снижена до 600 тыс. рублей.

В ходе судебных прений прокурор запрашивал для журналистки шесть лет колонии и штраф в размере 500 тысяч рублей. Кеворкова не признала свою вину.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая 2024 года в квартире Кеворковой были проведены обыски, в ходе которых были найдены плакаты с надписями «они не террористы» и «лучше митинг».

По информации «Известий», Кеворкова поддерживала связи с террористами, включая Исраила Ахмеднабиева, также известного как Абу Умар Саситлинский (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

По информации СМИ, в её социальных сетях также находились материалы, оправдывающие нападение на Нальчик в 2005 году и действия движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).