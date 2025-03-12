Киев, 12 марта, 2025, 18:12 — ИА Регнум. Выборы президента Украины будут проведены только после завершения процесса урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на брифинге.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Может быть использовано предложение, которое вчера было на столе переговоров от американской стороны, — в срок 30 дней подготовить полностью план завершения конфликта. Пошаговый план с гарантиями безопасности для украинской стороны. Если всё это будет сделано, то после подготовки этого плана в любом случае будет его поэтапное выполнение, которое приведёт к завершению конфликта», — отметил он.

При этом Зеленский дал понять, что перемирие не означает отмену военного положения. По его словам, военное положение, которое не позволяет провести на Украине президентские выборы, будет снято лишь после окончательного урегулирования конфликта.

Как передавало ИА Регнум, срок президентских полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Нового главу государства не избрали, так как очередные выборы отменили из-за действия военного положения в стране.

Президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что в Конституции Украины нет положений о продлении полномочий президента. Он добавил, что единственным легитимным органом власти в стране остаётся Рада, однако при отсутствии легитимности главы государства остальные органы власти тоже теряют свою правомочность.

В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп также заявил о необходимости проведения президентских выборов на Украине. Он также обратил внимание на крайне низкий рейтинг Зеленского, который составляет около 4%. Американский лидер подчеркнул, что этот вопрос вызывает обеспокоенность у многих стран.