Вашингтон, 12 марта, 2025, 18:19 — ИА Регнум. Вашингтон призывает Москву рассмотреть вопрос прекращения боевых действий на Украине, заявил 12 марта глава Госдепа Марко Рубио.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Мы с нетерпением ждём ответ России и решительно призываем её рассмотреть вопрос прекращения всех боевых действий», — сказал Рубио на пресс-конференции.

Власти США считают переговоры единственным возможным путём урегулирования конфликта на Украине и ждут от Москвы положительного ответа на своё предложение, добавил глава Госдепа.

Кроме того, он заявил, что соблюдение перемирия, если решение о нём будет принято, можно будет отслеживать с помощью спутников.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта Рубио заявил, что представители Украины в ходе переговоров в Джидде (Саудовская Аравия) выразили готовность согласиться на 30-дневное прекращение огня и теперь США ждут ответа России по данному вопросу и надеются, что этот ответ будет положительным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя отношение Москвы к предложению о перемирии, призвал не забегать вперёд и отметил, что Россия ещё не получила детальную информацию о переговорах делегаций США и Украины. Предполагается, что такая информация будет предоставлена в ближайшее время.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.