Киев, 12 марта, 2025, 18:11 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не стал подтверждать сообщения об отступлении Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Трансляцию его обращения вело украинское издание «Общественное» на YouTube-канале.

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«Наше командование делает всё, что надо — по максимуму сохраняет жизни воинов», — сказал Зеленский в ходе выступления по итогам переговоров Украины и США в Саудовской Аравии.

Глава киевского режима ограничился коротким комментарием, что украинские формирования якобы продолжают выполнять задачи в Курской области. При этом он признал давление ВС России, назвав его «максимальным».

Ранее испанская газета El Pais со ссылкой на украинских бойцов сообщила, что операция в Курской области будет завершена в ближайшее время. По словам украинских военных источников, на данном участке фронта произошли какие-то обстоятельства, которые невозможно объяснить. При этом о деталях произошедшего осведомлено только высшее командование ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, в минувшие сутки российские войска освободили пять населённых пунктов в Курской области. Потери противника за этот период составили более 260 бойцов, а за всё время боёв в регионе — более 66,8 тыс. человек. Днём ранее ВС РФ освободили 12 населённых пунктов в Курской области и более 100 кв. км территории региона.

11 марта постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ВСУ с огромными потерями бегут со своих позиций на курском направлении. Его слова подтверждают силовики, по данным которых украинские формирования потеряли связь с командованием на поле боя. Отмечается, что на фоне хаотичного бегства украинские подразделения теряют и технику, и людей, которые панически боятся попасть в полное окружение.